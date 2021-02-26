Доцента Европейского университета задержали за переводы экстремистам

Преподаватель Европейского университета перевёл 3,5 тыс. рублей запрещённой организации.

Сотрудники полиции задержали 58-летнего Игоря Зайцева, доцента Центра практической философии "Стасис" Европейского университета в Петербурге. Утром в его квартире прошли обыски. По версии следствия, он перевёл минимум 3,5 тыс. рублей экстремистской организации, признанной в России запрещённой.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания финансовой поддержки запрещённой деятельности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства переводов и возможные соучастники.

Зайцев — кандидат философских наук, выпускник и аспирант философского факультета СПбГУ. Специализируется на истории философии, феноменологии, философии религии и теологии. Также является сопредседателем секции "Философская теология" в Международной православной богословской ассоциации.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV