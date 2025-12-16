Биометрию в метро Петербурга расширят на автобусы и трамваи

Правительство города подписало соглашение со Сбером. С 1 июня в аэропорту Пулково уже работает биометрический проход на предполётные процедуры, также биометрией можно оплатить проезд в метро.

Правительство Санкт-Петербурга заключило соглашение со Сбером о внедрении биометрических технологий на городском транспорте, сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов отметил, что в партнёрстве со Сбером планируется охватить оплатой по биометрии все виды общественного транспорта. По его словам, развитие высокотехнологичных решений, делающих оплату проезда удобнее и быстрее, — важное направление сотрудничества города и банка.

С 1 июня в аэропорту Пулково в преддверии Петербургского международного экономического форума официально запущен биометрический проход на предполётные процедуры. Кроме того, с помощью биометрии уже можно оплачивать проезд в метрополитене.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV