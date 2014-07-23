Вице-губернатор Разумишкин: в Петербурге вдвое снизилось число падений на льду, но дефицит кадров в ЖКХ сохраняется

Отдельно вице-губернатор прокомментировал вопрос применения соли на дорогах и тротуарах.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в эфире "Радиоклуба на Карповке" рассказал, как город проходит зимний сезон и какие задачи стоят перед жилищно-коммунальной сферой. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

По словам Разумишкина, основные цели, которые город ставил на эту зиму, выполнены. При этом окончательные итоги подводить рано: остаются проблемные участки, которые находятся на контроле, а часть изменений требует времени.

Отдельно вице-губернатор прокомментировал вопрос применения соли на дорогах и тротуарах. Он отметил, что после критики прошлого года соль в этом сезоне используют точечно — только там, где есть риск для безопасности людей. По его словам, в качестве профилактики хорошо показали себя солевые растворы: они работают эффективно и позволяют экономить бюджет. Разумишкин подчеркнул, что соль остается общемировой практикой, а альтернативы вроде песка и гравия для Петербурга проблемны из-за нагрузки на водоотводные системы. Он также сообщил, что в этом сезоне число случаев падений на льду оказалось в два раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Разумишкин пояснил, что жалобы жителей на неравномерную уборку во дворах часто связаны с тем, что разные участки территории относятся к разным зонам ответственности. Сейчас город вместе с районными администрациями уточняет границы обслуживания и параллельно работает над тем, чтобы людям было проще понимать, кто отвечает за конкретное место.

Еще одной темой стала нехватка работников в ЖКХ. Вице-губернатор признал, что дефицит дворников и механизаторов остается серьезным. Для улучшения ситуации в городе ремонтируют инфраструктуру для сотрудников: в 2025 году привели в порядок 25 дворницких и 18 баз механизации, а в 2026 году планируют отремонтировать еще 54 дворницких и 15 баз. Разумишкин также назвал уровень зарплат: около 70 тысяч рублей у дворников и более 100 тысяч у механизаторов. По его словам, в этом году удалось снизить текучесть кадров.

Кроме того, Разумишкин сообщил, что сотрудникам ЖКХ предоставляют жилье, в том числе дворникам и механизаторам, работающим в районных жилищных агентствах.

В разговоре затронули и проблему незаконных перепланировок. Вице-губернатор подчеркнул, что такие действия могут привести к серьезным последствиям для всего дома. Он рекомендовал перед покупкой жилья проверять информацию об объекте через Росреестр.

Также Разумишкин сообщил, что в Петербурге остается шесть аварийных домов. По ним ведется точечная работа: до конца 2027 года город планирует обеспечить жильем 90 семей.

Фото: Piter.TV