На трассе М-11 "Нева" открылись четыре криогенные АЗС

Это станции для заправки транспортных средств сжиженным природным газом.

Четыре криогенные автозаправочные станции открылись с начала года на автодороге М-11 "Нева". О работе по развитию инфраструктуры на трассе рассказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. КриоАЗС – это специализированные станции, предназначенные для приема, хранения и заправки транспортных средств сжиженными газами при криогенных температурах. Речь идет о сжиженном природном газе.

Новые заправки расположены на 176 кмлометре в Тверской области и 594 километре в Ленинградской области. Их установили в обоих направлениях. Кроме того, количество газовых заправочных станций выросло на протяжении всего маршрута от Петербурга до Казани по трассам М-11 "Нева", ЦКАД и М-12 "Восток".

Расширение сети таких АЗС повышает комфорт, безопасность и экономическую эффективность перевозок, снижая выбросы углекислого газа. Системная работа по развитию газовой инфраструктуры на магистралях продолжается. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства РФ

По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, открытие новых криоАЗС – часть большого проекта по развитию придорожного сервиса. Во время путешествия водители могут не только заправиться, но и купить товары в дорогу.

Это важное условие для обеспечения комфорта и безопасности водителей и пассажиров. И это значительно повышает безопасность на дорогах, поскольку усталость водителя – один из ключевых факторов, провоцирующих риск ДТП. Вячеслав Петушенко, председатель правления госкомпании "Автодор"

Ранее сообщалось, что в Петербурге для держателей карт ЕКП запустили сервис "Автомобилист".

Фото: Magnific