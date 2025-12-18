С 1 мая на российских АЗС начали действовать новые правила оплаты

Главное изменение — переход на безналичный расчет. Наличные принимают только через отдельные кассы по предоплате. Также запрещено заливать топливо в несертифицированные канистры и пользоваться телефоном у колонок.

С 1 мая на российских автозаправочных станциях начали действовать обновленные регламенты. Главное изменение — переход на безналичный расчет. Карты, смартфоны и мобильные сервисы становятся основными инструментами для платежей. Купюры по-прежнему принимают, но только через отдельные кассы и исключительно по предоплате. Знакомая многим схема "сначала залить полный бак" больше работать не будет.

Усиливается и контроль за подозрительными транзакциями. Оплата одним пластиком несколько раз подряд, дробные платежи или попытка использовать чужую карту без PIN-кода попадут под пристальное внимание. Площадки подстраиваются под требования банков и Росфинмониторинга. Меняется сам порядок нахождения на территории АЗС. Регламенты четко запрещают использовать мобильные телефоны у колонок, обязывают глушить двигатель и фиксировать автомобиль. За соблюдением норм проследят не только камеры, но и персонал.

Отдельно прописаны требования к таре. Заливать горючее теперь разрешат только в сертифицированные емкости со специальной маркировкой. Пластиковые бутылки и канистры без опознавательных знаков окажутся под запретом. Автомобилистам, оплачивающим все онлайн, новшества не доставят хлопот. Тем, кто привык рассчитываться наличными, придется заранее определять нужную сумму. За нарушение правил или попытку использовать неподходящую емкость последует отказ в обслуживании. Традиционных касс станет меньше, их место займут терминалы самообслуживания.

