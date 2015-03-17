Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России с конца апреля

Средняя цена на автомобильное топливо выросла на 8 копеек, достигнув 67,18 рубля за литр. Дизель прибавил 6 копеек, до 78,15 рубля. Наибольший рост отмечен в Чеченской Республике.

С 28 апреля по 4 мая 2026 года средние потребительские цены на бензин в России повысились на 8 копеек, достигнув отметки в 67,18 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 6 копеек, до 78,15 рубля. Об этом сообщается в отчете Росстата.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 6 копеек, до 63,59 рубля за литр. АИ-95 прибавил в стоимости 8 копеек, увеличившись до 69,07 рубля. АИ-98 стал на 16 копеек дороже, составив 93,53 рубля за литр.

Рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 44 регионах. Наибольший прирост отмечен в Чеченской Республике — плюс 1,6 процента. Снижение цен наблюдалось в Ингушетии — минус 0,1 процента. В Москве за неделю бензин подорожал на 0,2 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,1 процента.

В Москве бензин АИ-92 продавался по цене от 62,19 до 65,36 рубля за литр, АИ-95 — от 68 до 74,36 рубля, АИ-98 и выше — от 91,98 до 98,57 рубля. В Петербурге АИ-92 стоил от 63,66 до 65,07 рубля, АИ-95 — от 68,35 до 71,7 рубля, АИ-98 и выше — от 94,75 до 98,69 рубля.

Ранее сообщалось, как мощность двигателя может влиять на безопасность на дороге.

Фото: Freepik