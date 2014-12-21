В Госдепе отреагировали на рост цен на топливо в США после начала ближневосточного конфликта.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не позволит властям из Тегерана использовать недовольство американским населением рекордными ценами на бензин из-за эскалации конфликта в Персидском заливе как рычаг для заключения выгодной иранскому руководству сделки. Соответствующий комментарий иностранный дипломат сделал в интервью журналистам из местного телеканала NBC

Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его пойти на плохую сделку, этого не произойдет. Мы приняли чрезвычайные меры, чтобы удержать цены на бензин на более низком уровне, чем в некоторых других частях мира, и они будут снижаться. Марко Рубио, госсекретарь США

Согласно сведениям, полученным от Американской автомобильной ассоциации (ААА) на 14 мая 2026 года, средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) на территории США выросла до 4,53 доллара. К показателю прибавилось еще четыре цента за последние два дня после недолгого периода удешевления топлива.

Рубио поставил под вопрос смысл существования НАТО.

Фото и видео: YouTube / NBC News