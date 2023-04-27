Рубио поставил под вопрос смысл существования НАТО

В Госдепе напомнили, что США оплачивает две трети расходов на деятельность НАТО.

Отказ некоторых международных союзников США по Североатлантическому военному альянсу предоставить вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе доступ к своим военным базам во время вооруженного конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования блока. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая в эфире местного телеканала Fox News от 13 мая. Иностранный чиновник из Госдепартамента США отметил, что у его страны появились вполне законные вопросы к партнерам по НАТО. Он добавил, что основной причиной, по которой Белому дому выгодно находиться в НАТО, является именно в правах на размещение военных баз по всему миру, но теперь это право отрицается Испанией, которая запретила использовать свою территорию для противостояния исламской республике на Ближнем Востоке.

Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят... Каков смысл альянса, преимущество которого для нас заключается в правах на использование баз, если во время конфликта, подобного тому, что у нас был с Ираном, нам могут отказать в доступе к этим базам? Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: США не готовы допустить уменьшения своей роли в мире из-за влияния КНР.

Фото и видео: YouTube / Fox News