Рубио: США не готовы допустить уменьшения своей роли в мире из-за влияния КНР

В Госдепе уверены в конфликте интересов Вашингтона с Пекином.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе понимает намерение китайского руководства нарастить свое влияние на мировой арене, но не готовы допустить ситуации, при которой этот процесс произойдет за счет уменьшения глобальной роли США. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая в эфире местного телеканала Fox News от 13 мая. Иностранный чиновник из Госдепартамента США отметил, что его страна не пытается сдерживать Пекин, а просто делает то, чтобы подъем иностранного государства не происходил за счет падения американских позиций.

Они уверены, что станут самой влиятельной страной в мире, обойдя США. У них есть план по достижению этой цели, и они реализуют этот план. И я их не виню - будь я в правительстве Китая, у меня был бы точно такой же план. Марко Рубио, госсекретарь США

Марко Рубио добавил, что когда планы КНР конфликтуют с национальными интересами США, то администрации важно делать то, что "правильно для нас". Государственный секретарь США допустил, что американские национальные интересы могут идти вразрез с интересами Китая.

