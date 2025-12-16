Диетолог рассказал, как выбрать лимонад с подсластителем без вреда фигуре

Наталья Лазуренко объяснила, вреден ли подсластитель для здоровья человека.

Российский врач-диетолог, нутрициолог и эндокринолог Наталья Лазуренко объяснила журналистам телеканала "360.ru" то, как можно выбрать лимонад с подсластителем без вреда для фигуры. Эксперт отметила, что все чаще модно увидеть в магазинах напитки с пометкой "Без сахара". Подсластитель, или сахарозаменитель представляет из себя продукт натурального или синтезированного происхождения, обладающим отличным от сахара гликемическим индексом (способностью поднимать уровень глюкозы и запускать процесс переработки этого продукта).

Сама по себе глюкоза — энергетический материал. Если организм не потратил эту энергию во время физической активности, он включает механизм запасания. Как правило, в объем жировой ткани. Наталья Лазуренко, эксперт

Подсластитель часто используют для того, чтобы контролировать количество калорий и глюкозы в крови пациента. Однако употреблении подсластителей не стоит перебарщивать, так как в противном случае может отразиться не только на фигуре, но и на работе ЖКТ. В частности, сказаться на расстройстве желудка. Для сглаживания негативного воздействия на организм человека в напитки производители часто указывают в составе спирт маскитол, который вызывает метеоризм, урчание и послабление стула при чрезмерном употреблении. Наталья Лазуренко посоветовала выбирать такие лимонады, в составе которых есть стевия или стевиазиды. Речь идт о растительных компонентах, которые не влияют на инсулин, но делая при этом напиток сладким.

Важно знать, что продукты с аспартамом, например, нельзя людям, страдающим фенилкетонурией (редким наследственным заболеванием обмена веществ). Наталья Лазуренко, эксперт

Напомним, что стевия может фигурировать в составе продукта в других, очищенных формах: стевиогликозида (Е960), сукралоза (Е955), аспартам (Е951).

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