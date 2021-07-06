Врач рассказал, кому выгоден негатив про подсластители.

Доктор Евгений Комаровский развеял миф об опасности сахарозаменителей. Информацией специалист поделился на собственном YouTube-канале. Врач уточнил, что появление нового подсластителя или сахарозаменителя всего "ужасно нервирует" общество, которое занимается продажей сахара из-за того, что это сказывается на их доходах. Спикер заметил, что именно поэтому эти лица финансируют исследования, задачей которых является выявление негативного влияния подсластителей на организм человека. Однако у сахарозаменителей есть полезные свойства.

Я лично озвучиваю вам позицию современной медицинской науки, которое констатирует: на сегодня данных об опасности подсластителей практически нет. Многие люди с помощью подсластителей реально могут контролировать свой вес, уменьшая калорийность того, что они едят. Евгений Комаровский, доктор

Врач подчеркнул, что диабетики могут при помощи сахарозаменителей употреблять в пищу сладкое. Также подсластители не служат для бактерий полости рта кормом, поэтому не приводят к кариесу.

Комаровский отказался считать себя шоуменом.

Фото и видео: YouTube / Доктор Комаровский