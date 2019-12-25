Неделя борьбы с диабетом стартовала в Петербурге

Петербуржцы смогут бесплатно сдать анализы и проверить здоровье.

С 9 ноября в Санкт‑Петербурге началась Неделя борьбы с диабетом, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечают 14 ноября. В течение недели жители города могут бесплатно и без предварительной записи сдать экспресс‑анализ на глюкозу, сообщила пресс‑служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность своевременного выявления диабета и доступности необходимой помощи. По словам градоначальника, при грамотном подходе к здоровью сахарный диабет не становится препятствием для полноценной жизни.

В городе действует выстроенная система оказания помощи — от районных поликлиник до специализированного эндокринологического центра. Её развитие остаётся одним из приоритетов: мы добиваемся, чтобы профилактика и ранняя диагностика были доступны всем жителям. Александр Беглов, губернатор

В рамках недели запланирован ряд тематических мероприятий. Так, 12 ноября Мариинская больница проведет акцию "СТОП диабет!" — она пройдёт с 10:00 до 14:00. Бесплатно получить консультацию эндокринолога смогут пациенты старше 45 лет, имеющие избыточный вес или гипертонию. Для участия необходимо заранее направить заявку на электронную почту callcenter@mariin.ru, указав в теме письма "СТОП диабет! – 2026". При посещении нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В тот же день, 12 ноября, в Музее гигиены (Итальянская, 25) после экскурсии, которая начнется в 15:00, горожане смогут сдать экспресс‑анализ на глюкозу. Здесь регистрация не требуется.

Масштабная площадка чекапа откроется 14 ноября в Пушкинском районе — в КДЦ "Гринпарк" (Ростовская, 20, Шушары). С 12:00 до 17:00 посетители смогут пройти сразу несколько обследований: биоимпедансметрию, проверку сердечно‑сосудистой системы, онкоскрининг кожи и экспресс‑диагностику уровня глюкозы. Параллельно в лектории выступят диетологи и психологи, а также состоится мастер‑класс, посвящённый питанию спортсменов.

Кроме того, во многих районных поликлиниках Петербурга будут организованы экспресс‑анализы крови на глюкозу и консультации профильных специалистов. Полный перечень медучреждений, участвующих в мероприятиях, размещен на сайте Комитета по здравоохранению.

Ранее мы сообщили о том, что в 2026 году на препараты и лекарства от диабета Петербург потратит свыше 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV