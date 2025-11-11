В 2026 году на препараты и лекарства от диабета Петербург потратит свыше 300 млн рублей

Закупочные процедуры стартовали уже сейчас.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов рассказал про закупки препаратов и лекарств для пациентов с диабетом.

Нам удалось перейти в такой плановый режим, когда закупки происходят своевременно и заранее, и на начало года мы выходим уже с запасами, в том числе – тест-полосок, инсулина и лекарственных препаратов, которые необходимы для данной категории граждан. Практически все российское, поэтому тоже стало намного легче. Дмитрий Мотовилов, зампредседателя комздрава Петербурга

Только в 2026 году на эти цели выделят свыше 300 млн рублей. Закупочные процедуры стартовали уже сейчас.

