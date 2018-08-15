В Петербурге стартовала Неделя борьбы с сахарным диабетом

В городе открываются новые школы здоровья.

В Санкт-Петербурге началась Неделя борьбы с сахарным диабетом, приуроченная к Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. В городе проживает более 240 тысяч пациентов с диагностированным диабетом, из них свыше 44 тысяч регулярно получают инсулин. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Количество заболевших неуклонно растет. Медики по всему миру называют диабет эпидемией XXI века. Несмотря на достижения современной медицины, уровень инвалидизации и смертности из-за осложнений по-прежнему остается высоким.

По словам врачей, борьба с диабетом невозможна без участия самих пациентов. Именно поэтому в Петербурге активно развиваются "школы диабета" — образовательные центры, где пациентов обучают правилам питания, самоконтроля и профилактики осложнений.

На 1 ноября в городе работают 70 таких школ: 57 в поликлиниках, 7 на базе стационаров и 6 в детских медицинских учреждениях. В ближайшее время планируется открыть еще 5. Санкт-Петербург принимает участие в федеральной программе "Борьба с сахарным диабетом", в рамках которой ведется работа по ранней диагностике и повышению качества медицинской помощи пациентам.

