Заболеваемость COVID-19 в Петербурге уменьшилась на 15%

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Петербурге за неделю снизился на 17,2 процента. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эпидемический порог не превышен. При этом грипп составляет лишь 1,3 процента от всех случаев острых респираторных инфекций. Заболеваемость COVID-19 в городе уменьшилась на 15,1 процента по сравнению с предыдущей неделей.

В Ленинградской области общая заболеваемость ОРИ и гриппом снизилась на 3,6 процента. Эпидемический порог также не превышен. Доля гриппа составляет 0,4 процента. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 28,6 процента.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать профилактические меры: мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком после посещения общественных мест, избегать прикосновений к лицу грязными руками, соблюдать социальную дистанцию, избегать близких контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ, использовать салфетку или локоть при кашле и чихании, регулярно проводить влажную уборку помещений, а также обращаться к врачу в случае заболевания.

