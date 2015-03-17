Вирус Андес способен передаваться от человека к человеку, заявил глава Минздрава ЮАР

Вспышка на лайнере уже унесла жизни трех пассажиров.

Специалисты Южно-Африканской Республики определили точный тип вируса, из-за которого скончались трое пассажиров круизного судна MV Hondius. Об этом сообщил глава Минздрава ЮАР Аарон Мотсоаледи в парламенте, ссылаясь на данные местных вирусологов. Речь идет об особо опасной разновидности, которая может переходить от больного человека к здоровому .

Министр уточнил, что это штамм "Андес". Среди 38 известных типов хантавируса он является единственным, способным передаваться между людьми . Чиновник подчеркнул, что такое заражение случается крайне редко и возможно лишь при очень тесном физическом контакте . При этом большинство хантавирусов передаются человеку от грызунов и не распространяются от человека к человеку .

Аарон Мотсоаледи призвал граждан не поддаваться панике, но соблюдать осторожность. Он заверил, что медики делают всё возможное, чтобы вирус не распространился по стране. Сейчас власти ЮАР ищут пассажиров рейса с острова Святой Елены, которые летели в одном самолете с умершей гражданкой Нидерландов . По данным ВОЗ, на судне выявлено восемь случаев заражения, трое из них скончались. Сам лайнер следует к Канарским островам, после того как ему запретили заходить в порты Кабо-Верде .

