  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина залил огнетушителем помещение выставки в ТЦ в Приморском районе
Сегодня, 8:36
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина залил огнетушителем помещение выставки в ТЦ в Приморском районе

0 0

В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Полицейские Приморского района задержали мужчину, который совершил акт хулиганства на выставке в торговом центре на Приморском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 6 июня поступили сведения о скандале в выставочном павильоне. Неизвестный залил огнетушителем помещение экспозиции. За нарушение общественного порядка в отдел доставили 37-летнего местного жителя. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: молодой человек разбил стекло кабины и ударил водителя троллейбуса в Приморском районе. Материальный ущерб оценен в 83,1 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии