Мужчина залил огнетушителем помещение выставки в ТЦ в Приморском районе

В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Полицейские Приморского района задержали мужчину, который совершил акт хулиганства на выставке в торговом центре на Приморском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 6 июня поступили сведения о скандале в выставочном павильоне. Неизвестный залил огнетушителем помещение экспозиции. За нарушение общественного порядка в отдел доставили 37-летнего местного жителя. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: молодой человек разбил стекло кабины и ударил водителя троллейбуса в Приморском районе. Материальный ущерб оценен в 83,1 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV