Устроивший дебош в троллейбусе предстанет перед судом в Петербурге

Ущерб составил 83 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя, которому вменяют п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили 6 июля в надзорном ведомстве.

В начале июля фигурант устроил скандал, находясь в троллейбусе: он не хотел платить за проезд. Водитель попросил пассажира внести оплату или покинуть салон. В ответ обвиняемый разбил стекло и ударил его, а затем скрылся. Ущерб составил 83 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый молодой человек открыл стрельбу в центре Петербурга. Его уже судили за угрозу убийством и привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Фото: Piter.TV