Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о проблемах с финансированием после выхода США из ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки финансирования, а количество профильных департаментов сократится с 76 до 34 объектов. Соответствующее заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи по вопросам здравоохранения. Иностранец добавил, то после определения новых приоритетов дирекцией разработана альтернативная рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до 7 человек. Несмотря на меры по экономии, принятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде структура столкнется с острой нехваткой заработных плат, превышающей 500 миллионов долларов.

Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое. Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт пояснил, что в связи с прекращением финансирования со стороны Вашингтона, по меньшей мере в 70 странах мира пациенты пропускают лечение, профильные учреждения закрываются, сотрудники сферы здравоохранения теряют рабочие места, местное население сталкивается с увеличением собственных расходов на медицинские нужды. Известно, что предлагаемый бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2026 и 2027 годы был сокращен с 5,3 до 4,2 миллионов долларов из-за выхода американской администрации при Дональде Трампе из состава данной международной организации. Показатель на 21 процент меньше, чем было запланировано руководством изначально.

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Фото и видео: YouTube / ABS-CBN News