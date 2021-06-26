ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об эпидобстановке в Африке.

Всемирная организация здравоохранения официально объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами в Женеве сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Ранее Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили ЧС в сфере здравоохранения из-за вспышки данного заболевания.

Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Иностранный эксперт заметил, что в 2023 году количество зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно увеличилось, а в текущем году оно превысило прошлогодний показатель. Медики зарегистрировали свыше 14 тысяч случаев заражения пациентов, их которых 524 стали летальными. Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что быстрое распространение новой разновидности заболевания в восточной части ДР Конго, а также его обнаружение в соседних странах региона и возможность дальнейшего распространения не только на континенте, но и за его пределами, вызывает у специалистов значительную тревогу.

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Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)