ВОЗ предупредила о риске массового голода в Судане

Тедрос Адханом Гебрейесус оценил гуманитарный кризис в африканской стране.

Жители Судана в настоящее время умирают из-за отсутствия у них доступа к основным медицинским услугам. В некоторых районах африканского государства существует риск голода. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами в Женеве сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Иностранец уточнил, что свыше 70 процентов больниц в затронутых вооруженным конфликтом штатах не работают. По мнению эксперта, речь идет о самом крупном в мире гуманитарном кризисе.

В Судане идет война, которую мир либо забыл, либо проигнорировал. Люди умирают от отсутствия доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и лекарствам, в то время как существует весьма реальный риск массового голода в некоторых районах. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Обстановка в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий, существующих между председателем Суверенного совета страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и руководителем местных Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало.

Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)