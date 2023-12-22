Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти

Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал гуманитарную обстановку в палестинском анклаве.

Сектор Газа превратился на Ближнем Востоке в зону смерти, гуманитарная ситуация на территории палестинского анклава - бесчеловечна, а голод только усиливается. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Женеве сделал президент Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Иностранный эксперт пояснил, что с начала обострения регионального кризиса резко увеличился показатель острого недоедания местного населения. Этот уровень возрос с менее одного процента до более чем 15 процентов.

На более широком уровне Газа превратилась в зону смерти. Большая часть территории была разрушена, более 29 тысяч человек погибли, еще многие числятся пропавшими без вести, предположительно погибшими, и многие, многие другие получили ранения Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

В ВОЗ уточнили, что эти проблемы с голодом еще больше подвергают риску жизни местного мирного населения.

ВОЗ не исключает угрозу появления новой смертоносной пандемии.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)