ВОЗ не исключает угрозу появления новой смертоносной пандемии

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к коллективному ответу на новые вызовы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что мировое экспертное сообщество не может исключать угрозу возникновения пандемии гораздо более опасной, чем была с COVID-19. Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал в рамках выступления на ежегодной ассамблее организации в Женеве. Спикер призвал коллег и национальные правительства быть готовыми к тому, чтобы давать на возникающие опасности в эпидемиологической сфере коллективный ответ.

Угроза появления другого варианта, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом... Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

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Фото и видео: YouTube / Firstpost