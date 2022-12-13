Глава ВОЗ объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по оспе обезьян

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о рекомендациях экспертов из профильного комитета по ЧС.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по заболеванию mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян). Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках регулярного выступления на брифинге с журналистами в Женеве. Он пояснил, что постановление одобрено в связи со значительным снижением количества пациентов с данным заболеванием по сравнению с показателями июля 2022 года. За последние три месяца сведения поступили о меньшем числе новых зараженных на 90%, чем за предыдущие три месяца.

Вчера комитет по чрезвычайной ситуации, связанной с mpox, рекомендовал мне, что зафиксированная во многих странах вспышка mpox больше не является чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус позитивно оценил "быстрое реагирование стран" на вспышку оспы обезьян. Эксперт добавил, что борьба с инфекцией основана на уровках ВИЧ. В ВОЗ из 111 стран мира поступила информация о более чем 87 тысячах случаев заражения mpox и 140 летальных исходах.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)