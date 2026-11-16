Батыр Бердыклычев объяснил, какие меры предпринимают власти для сохранения здоровья россиян.

Ожидаемая продолжительность жизни на российской территории увеличилась до 72,4 года в 2023 году. Соответствующее заявление журналистам газеты "Ведомости" сделал представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев. Эксперт объяснил, что ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65,2 года в 2000 году до 72,4 к 2023 году.

Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний — с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021 году. Батыр Бердыклычев, эксперт

Специалист указал общественности на важность устойчивых политических обязательств и стабильного финансирования для профилактики заболеваний и поддержки здорового старения. В качестве примера представитель ВОЗ выделил отечественный национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Власти направили его на формирование здорового образа жизни и своевременное выявление рисков у граждан. Источник СМИ добавил, что российский подход соответствует современным принципам, согласно которым предотвращение заболеваний эффективнее последующего лечения. Он также указал на давние традиции профилактических осмотров и диспансерного наблюдения в стране, позволяющие выявлять болезни на ранних стадиях.

ВПЧ и вакцинация: гинеколог Нафиса Понамарчук ответила на главные вопросы о вирусе.

Фото: Piter.tv