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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

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Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что такую рекомендации дали эксперты из комиссии по ЧС.

Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19 (коноравирусной инфекции), о которой впервые было объявлено в 2020 году. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на брифинге в Женеве поделился генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он заметил, что решение принято по итогу встречи экспертной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комитет предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии.

Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO) 

Теги: воз, ковид, пандемия, тедрос аданом гебрейесус
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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