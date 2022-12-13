Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о последствиях ковида для мира.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году. Об этом эксперт рассказал слушателям во время своего выступления на торжественном мероприятии по вручению медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в сферу здравоохранения. Специалист уверен в том, что в текущем году получится отменить режим международной чрезвычайной ситуации.

Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о том, что 11 марта исполнилось ровно три года с того момента, как ВОЗ впервые заявила о глобальной вспышке ковида в качестве пандемии. По мнению эксперта, речь идет о знаменательном моменте, который быстро привлек внимание мировых журналистов и СМИ. По мнению спикера, для научного сообщества гораздо более ценным был момент, когда шестью неделями до этого (30 января 2020 года) ВОЗ объявил о распространении коронавирусной инфекции как о ЧС в области здравоохранения. В настоящее время общество находится в лучшем положении. В частности, еженедельное количество зарегистрированных смертей от заражения ковидом "теперь ниже".

ВОЗ сообщила, что не отказалась от планов выяснить происхождение коронавируса.

Фото и видео: YouTube / University of Michigan