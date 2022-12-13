ВОЗ сообщила, что не отказалась от планов выяснить происхождение коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал Китай к транспарентному расследованию.

Всемирная организация по здравоохранению сообщила о том, что еще не отказалась от планов выяснить происхождение коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Женеве сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Эксперты продолжают призывать китайских коллег проявит транспарентность в предоставлении международному сообществу данных, а также организовать необходимые мероприятия и поделиться их результатами.

Если какая-либо страна обладает информацией о происхождении этой пандемии, необходимо, чтобы этими сведениями делились с ВОЗ и международным научным сообществом. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт добавил, что несколько раз общался высокопоставленными китайскими руководителями по этой проблеме. Пока что специалисты изучают все существующие гипотезы происхождения вируса SARS-CoV-2. Гендиректор ВОЗ призвал страны не политизировать вопрос и не превращать из чисто научного процесса "геополитический футбол". Тедрос Аданом Гебрейесус полагает, что это делает лишь мир более небезопасным и усложняет задачу выяснения происхождения ковида.

США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)