Мария ван Керкхове рассказала о запросах в адрес США о предоставлении отчетов.

Американские специалисты не предоставили Всемирной организации здравоохранения доступ к собственным отчетам о происхождении вспышки COVID-19. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Женеве сделала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Таким образом она прокомментировала высказывание властей США о том, что коронавирусная инфекция носила лабораторный характер происхождения, а пандемия началась после того, как штамм проник в Китай из учреждения в Ухане. В ВОЗ направили запросы Вашингтону в постпредство США в ООН для того, чтобы получить данные о последних отчетах от Минэнерго.

Мы также направили эти запросы в Министерство здравоохранения и социальных служб США. На данный момент у нас нет доступа к этим отчетам или к данным, которые использовались при подготовке этих отчетов. Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ

ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)