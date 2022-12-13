ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян

Тедрос Адханом Гебрейесус оценил обстановку в сфере здравоохранения в мире.

Всемирная организация здравоохранения не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян после проведенного заседания комитета по чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Эксперт пояснил, что специалисты пришли к выводу о том, что вспышка данного заболевания для общества по-прежнему остается глобальной проблемой.

Комитет сообщил мне, что, по его мнению, оспа обезьяны остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения (PHEIC), и я принял этот совет. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Аналитик пояснил, что профильный провел заседание в прошлую пятницу. На текущий момент на планете свыше 30 стран продолжают сообщать о новых случаях заражения оспой обезьян. ВОЗ Не исключает недостаточного выявления подтвержденных инцидентов, что вызывает научную обеспокоенность.

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Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)