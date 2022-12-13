В ООН заявили о нарушении гумоперации в Сирии из-за землетрясения

Стефан Дюжаррик рассказал о поддержке ООН и ВОЗ пострадавших граждан в регионе Ближнего Востока и Турции.

В ООН заявили о нарушении гуманитарной операции в Сирии из-за землетрясения на северо-западе страны. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря при Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник пояснил, что отдельные склады с запасами были повреждены, а больницы переполнены пострадавшими жителями. В регионе фиксируется острая нехватка палаток, одеял, топлива и обогревателей. Эксперты мониторят ситуацию на земле.

Ожидается, что землетрясение нарушит гуманитарные операции на северо-западе Сирии, учитывая воздействие на дороги, цепочку поставок, и логистические объекты. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Дюжаррик подчеркнул, что Международная организация по миграции, агентства ООН, которая занимается беженцами, обладает запасом в две тысячи палаток и порядка 1,7 тысячами непродуктовых наборов в северо-западной сирийской части. УВКБ ООН уведомила коллег о том, что дополнительно тысяча палаток доступна на складе, расположенном в турецком Газиантепе. Также Всемирная организация по здравоохранению передала наборы для оказания травматической помощи как минимум в 16 медицинских учреждений Сирии.

В ООН не хотели бы увидеть рост напряженности между Китаем и США из-за "шпионского шара".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций