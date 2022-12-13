  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:36
150
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ООН не хотели бы увидеть рост напряженности между Китаем и США из-за "шпионского шара"

0 0

Стефан Дюжаррик рассказал о аэростате, который прилетел из КНР в США.

Во Всемирной организации не хотели бы увидеть рост напряженности между Китаем и США из-за "шпионского шара", который военные США заметили в воздушном пространстве своего государства. Соответствующее заявление перед журналистами в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что у руководства сейчас нет никакой дополнительной информации кроме той, о чем пишут в китайских и американских СМИ.

У нас нет информации об этом, помимо того, что пишет пресса в США и Китае, так что по этому конкретному вопросу сказать мне нечего, за исключением того, что мы, очевидно, не хотели бы увидеть ситуацию роста напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: аэростат, воздушный шар, китай, оон, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии