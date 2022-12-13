В ООН не хотели бы увидеть рост напряженности между Китаем и США из-за "шпионского шара"

Стефан Дюжаррик рассказал о аэростате, который прилетел из КНР в США.

Во Всемирной организации не хотели бы увидеть рост напряженности между Китаем и США из-за "шпионского шара", который военные США заметили в воздушном пространстве своего государства. Соответствующее заявление перед журналистами в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что у руководства сейчас нет никакой дополнительной информации кроме той, о чем пишут в китайских и американских СМИ.

У нас нет информации об этом, помимо того, что пишет пресса в США и Китае, так что по этому конкретному вопросу сказать мне нечего, за исключением того, что мы, очевидно, не хотели бы увидеть ситуацию роста напряженности между Вашингтоном и Пекином. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций