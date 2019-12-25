Гутерриш считает полезным ограничить право вето в Совбезе ООН

Генсек ООН считает работы Совбеза неэффективной.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш выразил мнение о том, что было бы полезным ограничить право вето в Совете безопасности при ООН. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в интервью для испанской телекомпании TVE. Высокопоставленный гость программы указал, что речь идет о широкой группе в международной структуре, в которой существует фундаментальная проблема с Совбезом. Речь также идет о необходимости расширения количества постоянных и непостоянных членов этого органа. Генсек ООН заметил, что реформирование Совбеза сложно реализовать на практике, хотя у СБ ООН и фиксируется проблема с эффективностью работы.

СБ не имеет легитимности представлять сегодняшний мир... На мой взгляд, было бы полезно ограничить право вето в некоторых обстоятельствах, которые абсолютно недопустимы, например, риск геноцида. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что в Совет Бюезопасности ООН входят 10 непостоянных членов. Ежегодно в рамках ротации там меняются по пять государств. В отличие от "пятерки" постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), эти государства не обладают правом вето. Российский министр по внешней политике Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что СБ ООН следует расширять не за счет коллективного Запада, а за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки.

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций