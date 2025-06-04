Мария Захарова прокомментировала незавершенность ситуации с Бучей Киевской области.

Геенеральный секретариат ООН стал ретранслятором непроверенной информации. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила зрителям и слушателям эфира о ситуации в Буче. Речь идет о том, что в течение нескольких лет секретариат Всемирной организации апеллировал западным оценкам по теме, не имея возможности апеллировать к российской позиции. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что уже три года секретариат ООН не может предоставить публично или по закрытым каналам список жертв трагедии. Это происходит даже несмотря на то, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш лично ездил в Бучу для разбирательства в произошедшем на месте. В МИД РФ призвали ООН заняться прямым факт-чекингом.

Это нонсенс. это парадокс. Если секретариат ООН так трепетно относится к дезинформацией, практически сделал это своим кредо, он изобрел же термин "инфодемия", который активно применялся в 2020 году в ходе пандемии, но мало это произносить – нужно каждому со своей стороны что-то делать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik