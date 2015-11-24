МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров

Мария Захарова оценила готовность Украины приехать в Турцию на встречу с российской делегацией.

Киевский режим перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с российской делегацией как всегда публично устраивает истерику, безуспешно пытаясь набить себе цену перед своими западными кураторами. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова в эфире Первого канала.

Это у них так всегда. Помните строчку из песни — "не дам свое "угу" ни другу, ни врагу. Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такая же истерика, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница из МИД РФ уточнила, что именно так надо относиться к очередной волне информационного шума со стороны Украины По мненю эксперта, делегаты под этот шум хотят себе что-нибудь выторговать, привлечь внимание широкой общественности, хотя на деле просто "каждый раз набивают себе шишки".

Захарова: "мы живем в кривде и станем потребителями корма?".

Фото: МИД России