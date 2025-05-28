Захарова: "мы живем в кривде и станем потребителями корма?"

В МИД России рассказали о том, каково жить в обществе постправды.

В Москве высказались о поведении политиков стран – членов Европейского союза. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметил, что вопрос в подаче, объяснении и аргументации этими людьми своих действий перед мировой общественностью. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны уточнили, что в современное время речь идет о постправде.

Когда их буквально ловят за руку, когда мир замирает в шоке от какого-то безумия, которое разворачивается на наших глазах – салфетки, ложечки для сахара, которые напоминают слёт наркобаронов, какие-то чудовищные заявления, агрессивная риторика, какие-то аномальные поступки для любой культуры. Они же мир обвиняют в том, что не их неправильно поняли, а всё это неправда, а всё это дезинформация и фейки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что стоит задуматься о том, мы живем в кривде или в стремлении приблизиться к правде, в качестве цели ставим для себя истину или желание жить в бесконечной дезинформации и манипуляции фактами и инсценировками.

Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik