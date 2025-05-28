Захарова: НАТО "уже замазана" Зеленским в активной террористической деятельности

Лидер киевского режима Владимир Зеленский своими словами о намерении Вооруженных сил Украины наносить удары вглубь России провозгласил свою концепцию о том, что вместе с НАТО будет осуществлять террор в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что Североатлантический военный альянс не осознает, что не глава Украины становится инструментов блока, а все происходит ровно наоборот.

НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности. И он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляют поставки, они будут осуществлять террор. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что страна готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в европейском регионе для инвестиций в местное производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного оружия, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и баллистических аппаратах.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik