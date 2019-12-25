Из-за угрозы БПЛА также отменен один авиарейс.

В петербургском аэропорту Пулково по-прежнему действуют ограничения на приём и отправление воздушных судов. Их ввели из‑за угрозы атаки БПЛА.

По данным пресс‑службы воздушной гавани, к 07:00 27 ноября на два часа и более задерживались 11 рейсов, ещё один рейс отменили, также шесть перенаправили на запасной аэродром..

Пока самолёты не могут вылететь из Петербурга или приземлиться, терминал продолжает обслуживать пассажиров. Информацию о том, где можно получить напитки и питание, размещают на специальных табло.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над Ленобластью сбили 44 украинских БПЛА. Силы ПВО продолжают боевую работу.

Фото: Piter.TV