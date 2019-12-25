Электронное устройство перегрелось и начало плавиться прямо на борту.

Инцидент на борту произошел перед вылетом рейса Санкт‑Петербург — Тюмень в аэропорту Пулково. Когда лайнер уже готовился к взлету, в салоне у одного из пассажиров воспламенилась электронная сигарета, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, устройство перегрелось и начало плавиться прямо на борту. Экипаж и сотрудники аэропорта оперативно ликвидировали возгорание . Чтобы исключить риски, было принято решение вернуть Boeing на стоянку. Также у пассажира изъяли неисправное устройство.

Из‑за внеплановой процедуры вылет до Тюмени задержали на 15 минут. После того как все необходимые меры были приняты, самолет продолжил подготовку к полёту и в итоге отправился по запланированному маршруту.

Ранее мы сообщали, что летевший в Калининград самолет вернули в Пулково со 112 пассажирами.

Фото: Piter.TV