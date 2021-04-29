Захарова: Берлин сутки не может объяснить, что Мерц имел в виду

В МИД России оценили неразбериху в правительстве Германии по вопросу разрешения для ВСУ по возможностям использования дальнобойного оружия.

Берлин уже более суток не может объяснить мировой общественности, что немецкий канцлер Фридрих Мерц имел в виду, говоря об отмене ограничений для Вооруженных сил Украины по нанесению по военным объектам России ударов дальнобойным западным оружием. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слова европейского политика о дальности ударов ВСУ, совершаемых вглубь российской территории.

Никто не может добиться ответа от Берлина: он это сказал случайно или это ошибка? Взрослые люди в цитадели западного образа мысли – даже там они не могут сказать. А потом выходит вице-канцлер и говорит: вы опять недопоняли, из этого сделали неправильные новости. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Позже вице-канцлер Германии отметил, что аудитория не так поняла слова Мерца. В МИД России задали коллегам из Берлина вопросы о том, ведется ли речь о внутриполитической борьбе в Германии, которая "не видит, как говорится, брода, и которая готова идти поперек логики, лишь бы только заработать политические очки?" По словам Марии Захаровой, у всего должен быть предел, так как сейчас на кону стоит будущее Европы, в то время, пока региональные политики ежедневно говорят о некой большой войне и используют эту потенциальную угрозу для наращивания собственных оборонных бюджетов.

Захарова назвала невозможным силовое решение конфликта в Южном Судане.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik