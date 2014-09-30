Захарова назвала невозможным силовое решение конфликта в Южном Судане

В МИД РФ прокомментировали эскалацию обстановки в субрегионе.

Решение конфликта в Южном Судане, особо обострившегося за последний месяц, невозможно силовым путем. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что усилия африканского сообщества по мирному разблокированию военно-политического кризиса имеют исключительную важность для геополитики.

Столкновения между правительственными войсками и сторонниками оппозиции ведут к росту числа человеческих жертв, в том числе среди мирного населения. Ситуация усугубляется еще и наличием в основе этих событий этнической составляющей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что новый виток вооруженного противостояния в Южном Судане является для субрегиона еще одним вызовом, хотя на территории и так фиксируется большое количество негативных факторов для развития. В том числе речь идет о кризисах в Сомали и Судане, в восточной части Демократической Республики Конго, нестабильность в районе Великих Озер, на Африканском Роге, географическая близость Сахаля с его проблемами. В МИД России видят предпосылки для широкой дестабилизации регион в условиях прозрачности государственных границ, способствующей перетеканию террористов, незаконной торговле оружием и другой криминальной деятельности в Южном Судане.

РФ направила в полицию Германии заявление из-за вандализма у памятника в Дахау.

Фото и видео: МИД России