Мария Захарова рассказала об инциденте, произошедшем около бывшего лагеря Дохау.

Генеральное консульство России в Бонне обратилось в полицию ФРГ по факту вандализма у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС "Хебертсхаузен" (запрещенная на территории России экстремистская, террористическая и нацистская организация), расположенного вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау в южной части Германии. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Рассматриваем произошедшее как произвол, направленный на отрицание и переписывание истории, оскорбление памяти жертв нацизма, оправдание и одобрение преступлений... глумление над государственными символами стран, чьи дипломатические представительства аккредитованы в Германии в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 9 мая в российском посольстве в Германии проинформировали общественность о том, что неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии, которые шестого мая были возложены к памятной плите. Дипдоматы направили местной полтции требование по возбуждению уголовного дела и необходимости установления ответственных лиц, чтобы те понесли наказание.

Захарова: ФРГ загонит себя в яму, не ограничивая дальность вооружений Киеву.

Фото и видео: МИД России