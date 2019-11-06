Функции умного дома с "Алисой" снова стали доступны.

Система умного дома "Яндекса" в настоящее время работает в штатном режиме после ночного сбоя. Об этом сообщили Piter.TV в пресс-службе компании.

В сообщении уточнили, что сейчас "умный дом" с Алисой функционирует в штатном режиме. Пользователи могут управлять устройствами через приложение и с помощью голосовых команд.

Петербуржцы пожаловались на сбои в работе сервиса в ночь на 20 ноября. . Пик неполадок зафиксировали в 01:15. Пользователи со всей страны оставили свыше 1,9 тыс. обращений за час, за сутки — порядка 3 тысяч. Больше всего жалоб поступило из Петербурга и Московской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)