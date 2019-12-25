"Яндекс" предупредил о сбоях в работе нейросети "Алиса"

Перебои связаны с повреждениями дата-центров компании после атак ВСУ.

Голосовой помощник "Алиса" и устройства "умного дома" от "Яндекса" работают нестабильно, сейчас часть функций недоступна, сообщили в Telegram-канале компании.

В сообщении уточняется, что из‑за восстановительных работ в чате с Алисой AI ответы могут приходить с задержкой, а некоторые возможности сервиса — не работать. Кроме того, на "Яндекс Станциях" возможны паузы перед ответом и сбои в отдельных функциях. Также нестабильно может вести себя часть устройств в рамках платформы умного дома.

В компании заверили, что специалисты круглосуточно занимаются устранением неполадок, чтобы как можно скорее вернуть сервис к штатному режиму работы.

Проблемы связаны с атакой украинских БПЛА. В пятницу 9 октября в результате обстрела пострадала часть инфраструктуры калужского дата‑центра компании, также из строя вышел дата‑центр в Сасово в Рязанской области.

Ранее мы сообщали, что OpenAI отменила запуск новой модели ИИ из-за проблем с безопасностью.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)