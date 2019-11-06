В Санкт-Петербурге зафиксировали 21% всех жалоб.

В ночь на 20 ноября в России произошел массовый сбой в работе голосового помощника "Алиса" и сервиса "Умный дом" от Яндекс. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

За сутки поступило порядка 3 тыс. жалоб. Пользователи сообщали о трудностях с доступом к сервисам, сбоях в управлении устройствами умного дома и отсутствии реакции голосового помощника.

Большая доля обращений приходится на Северную столицу — 21% всех обращений. В числе регионов с заметной активностью — Московская и Ростовская области (63% и 36%), Также жаловались жители Воронежской и Волгоградской областей (по 12 % соответственно).

Пик неполадок пришелся на 01:15. За короткий промежуток времени пользователи оставили 754 обращения. После этого количество сообщений о сбоях начало постепенно снижаться.

При этом в Downdetector подчеркивают, что статистика нормирована с учетом численности населения регионов, что позволяет объективнее оценить масштаб проблемы в каждом субъекте.

Ранее мы сообщали, что в октябре пользователи столкнулись с перебоями в работе нейросети "Алиса" после атак БПЛА на дата-центры компаниии Яндекс.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)