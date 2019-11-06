"Алиса" заговорила на первом иностранном языке

Теперь голосовой помощник доступен на турецком "Яндекс. Навигаторе".

"Яндекс" обучил "Алису" первому иностранному языку. Теперь голосовой помощник может разговаривать на турецком языке.

В компании заявили, что в турецком "Яндекс. Навигаторе" почти все то же самое, что и в российском. Например, "Алиса" может найти нужный адрес и построить до него маршрут, сообщить погоду в городе, а также рассказать о ситуации на дорогах. Кроме того, голосовой помощник может поддерживать разговор на турецком языке и отвечать на вопросы.

"Яндекс. Навигатор" работает в Турции с 2013 года. Приложением ежемесячно пользуется более 4 млн человек. Турецкую версию "Алисы" озвучил профессиональный диктор Селяй Ташдоген.

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Видео: YouTube / Yandex.Türkiye