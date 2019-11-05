Xiaomi представила умные часы Mi Watch

Старт продаж запланирован на 11 ноября.

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch. Устройство имеет экран диагональю в 1,78 дюйма. Разработчики заявляют, что часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов. Об этом говорится в сообщении компании.

Старт продаж запланирован на 11 ноября, однако сделать предзаказ можно с 5 ноября. Часы будут стоить 1299 юаней за штуку (11800 рублей или 184 доллара). В середине декабря Xiaomi хочет выпустить премиум-версию умных часов по 1999 юаней (18100 рублей или 284 долларов). У этого гаджета будет сапфировое стекло, корпус и ремешок из нержавеющей стали и керамическая задняя крышка. Когда премиум-версию начнут продавать в России, пока неизвестно.

Известно, что Mi Watch работает на базе Android, которая позволит установить до 40 приложений. Часы могут выполнять функцию фитнес-трекера и пульсометра. С их помощью можно управлять умным домом.

Ранее мы писали, что Apple выпустит смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем.

Видео: XIAOMI MiOT GLOBAL COMMUNITY