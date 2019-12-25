Россияне в начале 2026 года купили на 6% меньше смартфонов

В "М.Видео" приведи статистику по продажам гаджетов в России за I квартал 2026 года.

Граждан России в начале 2026 года купили на шесть процентов меньше смартфонов, чем фиксировалось в 2025 году за аналогичный промежуток времени Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы "М.Видео". Известно, что средняя цена купленного гаджета по стране составила 25,7 тысяч рублей. Специалисты посчитали, что россияне потратили на смартфоны 144 миллиардов рублей (минус пять процентов) за I квартал текущего года. Клиенты приобрели 5,6 миллионов устройств (минус шесть процентов). Падение продаж в единицах объясняется экспертами тем, что цикл обновления устройств удлиняется, а клиенты все чаще меняют устройства "по мере необходимости", а не на регулярной основе.

Основа массового спроса формируется на внутреннем отечественном рынке такими иностранными брендами, как Redmi (принадлежит копании Xiaomi), Samsung, Realme и Tecno. Эти производители остаются лидерами продаж в количественном выражении. Больше всего доходов приносят продажи смартфонов от американского технологического гиганта Apple, а также Samsung, Redmi и Realme.

