Только 22% петербуржцев предпочли бы воспользоваться услугами роботов-доставщиков

Те, кто выступает против автоматизированной доставки, называют несколько ключевых опасений.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, отношение жителей российских городов к доставке заказов с помощью роботов остаётся неоднозначным. В Петербурге лишь 22% опрошенных готовы принять эту инновацию.

В целом по стране уровень одобрения распределился следующим образом: 47% россиян не готовы к такой форме доставки, а 31% затруднились с ответом. Наибольший энтузиазм технология вызывает у жителей Перми (36%), Казани (33%) и Уфы (32%). В то же время Петербург, наряду с Нижним Новгородом (23%), показывает один из самых низких результатов среди крупных городов, уступая даже Москве, где за доставку роботами выступают 24% жителей. Абсолютным аутсайдером стал Омск, где нововведение поддерживают лишь 20% респондентов.

Те, кто выступает против автоматизированной доставки, называют несколько ключевых опасений:

– логистические ограничения: невозможность доставить заказ прямо до двери;

– социальный аспект: потеря человеческого общения и привычных социальных связей;

– внешние угрозы: риск вандализма и неспособность робота справиться с нестандартными ситуациями на дорогах;

– экономические последствия: опасения по поводу сокращения рабочих мест для курьеров-людей.

Ранее мы сообщили о том, что более 13,6 тысячи подростков в Петербурге активно ищут работу на лето.

Фото: пресс-служба Комитета по траснпорту Петербурга