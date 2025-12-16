ЕГЭ по русскому языку сдадут более 650 тысяч выпускников

В Рособрнадзоре рассказали о том, сколько баллов должен набрать школьник для прохождения экзамена.

ЕГЭ по русскому языку 4 июня 2026 года сдадут более 650 тысяч выпускников. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Рособрнадзора. В профильном ведомстве отметили, что речь идет об одном из двух обязательных предметах, необходимых детям для получения школьного аттестата о среднем общем образовании. Для получения документа ребенку необходимо набрать по этому учебному предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет три с половиной часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит в себе 27 заданий. В рамках проведения единого государственного экзамена задействован 5731 пункт (ППЭ), порядка 213 тысяч организаторов и сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзамена будут вести 15,6 тысячи общественных наблюдателей.

Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. пресс-служба Рособрнадзора

Напомним, что результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в высшее учебное заведение на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы страны не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Ученик отстоял в суде аннулированный за шпаргалку результат ЕГЭ.

Фото: Piter.tv